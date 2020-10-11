В Минске для разгона протестующих применили светошумовые гранаты и водометы, МВД подтверждает это

В Минске силовики разгоняют протестующих, МВД подтверждает применение водометов и светошумовых гранат. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что 11 октября для разгона мирных акций протеста в Минске применили водометы и светошумовые гранаты. Ранее очевидцы сообщали о водометах, поливающих протестующих жидкостью оранжевого цвета, а также о том, что в районе Немиги были слышны звуки, похожие на взрывы.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила агентству Интерфакс, что эти спецсредства применялись для разгона протестующих.

"Подтверждаем применение водометов в районе Немиги", - сказала Ганусевич корреспонденту агентствва. Также Ганусевич подтвердила, что силовики применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников акции. Информации о том, что кто-либо был травмирован в результате применения этих спецсредств, не поступало.

В Минске и других городах Беларуси задерживают журналистов, по информации Белорусской ассоциации журналистов, задержаны уже более 20 корреспондентов и фотокорреспондентов различных изданий. В том числе журналисты «Комсомолки» Алеся Добыш, Святослав Зоркий и Павел Мицкевич.

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