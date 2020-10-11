Понедельник – день дождливый. Погода в Беларуси на 12 октября

В понедельник утром - дожди и туманы. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Собираясь на работу после выходных, 12 октября не забывайте зонтик. Скорее всего, именно по дороге туда вы и попадете под дождь: синоптики прогнозируют, что в этот день на большей части Беларуси будет дождливо ночью и утром.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, весь понедельник будет облачно с прояснениями. Если утром дождить будет практически по всей территории страны, то днем побрызгает только местами, и кратковременно.

Ветра бояться не стоит – он будет неустойчивым и слабым. Ночью будет 5-11 градусов выше нуля, днем – 12-18. Утром и ночью местами ляжет туман.