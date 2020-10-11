Девятилетний ребенок умер, поев грибов. Почему в Беларуси выросло число отравлений грибами?

Это мухомор. Но отравиться вы можете не только им, но и вполне съедобным грибом, если затянете с его термической обработкой. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси по состоянию на 8 октября зарегистрировано 38 случаев отравлений грибами. Восемь человек умерли, в том числе девятилетний ребенок.

Минздрав приводит статистику отравлений по регионам. «Брестская область – 12 случаев, Минская – 7, Могилевская – 6, Гомельская – 5, Витебская – 3, Гродненская – 2, г. Минск – 1», - информирует официальный сайт ведомства.

Всего от отравлений пострадали 43 человека, в том числе семь детей в возрасте от года до 11 лет.

-В сравнении с данными за январь-август в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными. Съедобные грибы тоже могут быть опасными, если вы перебрали и приготовили их через значительное время после того, как собрали.

А вот ЗДЕСЬ «Комсомолка» рассказывает, в каких случаях нужно и где можно проверить собранные грибы на радиацию.