«Вы не задержаны, вы доставлены». Журналистов «Комсомолки», задержанных во время акции протеста, отпустили из милиции

В Беларуси в воскресенье, 11 октября, задержали около двух десятков журналистов, освещавших акции протеста. (Фото носит иллюстративный характер). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Троих журналистов «Комсомолки», которые были задержаны, когда освещали мирные акции протеста 11 октября, отпустили из милиции. Напомним, в Минске задержали корреспондентку Алесю Добыш и фотокорреспондента Святослава Зоркого, в Гомеле – корреспондента Павла Мицкевича. Все журналисты были обозначены – на них были жилетки с надписью «Пресса», бейджи, у них были удостоверения.

Павла Мицкевича задержали недалеко от места предполагаемого сбора участников мирной акции.

-Подошли несколько сотрудников в форме, не представляясь, попросили показать документы. Проверили, переписали. Через несколько минут подошли уже другие сотрудники милиции, попросили проехать с ними в райотдел. В Центральном РУВД Гомеля продержали более трех часов, несколько раз переписывали данные, фотографировали удостоверение и лицо в разных ракурсах, - рассказал Павел. – Просили показать телефон, проверяли, не являюсь ли я координатором каких-либо телеграм-каналов.

Павла Мицкевича отпустили из РОВД, протокол на него не составляли.

Алеся Добыш и Святослав Зоркий около четырех часов провели в Октябрьском РУВД Минска. Их задержали в 14.20, массовых мероприятий в том месте, где они находились, в это время не было.

-Рядом с нами остановился микроавтобус, вышло пять или шесть человек в черном, попросили показать удостоверения и сказали, что надо присесть в бус. Нас привезли в Октябрьский РУВД вместе с другими журналистами. Всего в РУВД находилось 16 журналистов, - рассказала Алеся. – Сотрудники милиции все время подчеркивали, что мы не задержаны, а доставлены. Проверяли аккредитации, несколько раз обещали отпустить в течение 10 минут, но не отпускали. Всего мы провели в РУВД около четырех часов. Никаких бумаг подписывать нам не предлагали, а когда выходили из РУВД, милиционер, стоявший на входе, извинился.

Всего в Беларуси в разных городах 11 октября задержали около двух десятков журналистов из разных изданий. Среди них – корреспонденты ТУТ.бай, ТАСС, БелаПАН, "Онлайнер", БелТА и других медиа.

Против мирных демонстрантов правоохранительные органы применяли водометы и светошумовые гранаты, это подтвердили в МВД.

ЗДЕСЬ онлайн-трансляция, что происходило в Минске и других городах Беларуси в воскресенье, 11 октября.

Момент задержания журналистов в Гомеле. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

11 октября в разных городах Беларуси задержали несколько десятков журналистов, по некоторым данным - около сорока. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ