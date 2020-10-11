Бизнесмен, экс-координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский и директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу

Юрий Воскресенский рассказал, как прошла встреча с Александром Лукашенко в СИЗО. Фото: скриншот видео телеканала "Беларусь-1".

Бизнесмену и политологу Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они уже вышли на свободу. И успели дать интервью телеканалу "Беларусь 1".

- По итогу встречи с президентом (в СИЗО - Ред.), круглого стола мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменении Конституции. Также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе, - сказал Юрий Воскресенский.

Вознесенский называет визит Лукашенко в СИЗО "ядерным взрывом, ядерной бомбой в сфере общественного мнения".

- Явившись в СИЗО, он показал, что человек мужественный, сильный, готов держать удар. ВЫ, наверное, знаете, что никакой цензуры на встрече не было...

По словам Воскресенского, никто до последнего не знал, что в СИЗО приедет Лукашенко.

- Подчеркну, что для нас это было потрясением... Эта встреча нужна была нам, а не президенту...

Директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич в интервью телеканалу "Беларусь-1" сообщил, что появление президента в СИЗО "было неожиданностью". Беседу с Лукашенко в СИЗО назвал ненапряженной и простой. По его словам, диалог о том, как выходить из ситуации, какие изменения в Конституции нужны, состоялся. Дмитрий также высказался в том духе, что IТ-страна построена, для отрасли и бизнеса созданы условия. И что он будет работать и развиваться.

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