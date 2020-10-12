Брата Дарьи Домрачевой задержали, он в ЦИП на Окрестина: «Он позвонил с чужого телефона своей жене»

В августе Дарья Домрачева призывала остановить насилие. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина Никита Домрачев, родной брат известной биатлонистки и героя Беларуси Дарьи Домрачевой. Его имя и фамилия есть в списке задержанных правозащитного центра «Вясна».

То, что он задержан, подтвердила мама мама Никиты и Дарьи.

- Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина, — цитирует маму TUT.BY.

Ранее Дарья Домрачева призывала остановить насилие.

- Прошу всех тех, от кого это зависит, и кто отдает приказы, руководители отрядов ОМОНа. Пожалуйста, остановите насилие. И ни в коем случае не допустите продолжения этого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Услышьте, пожалуйста, - писала Дарья у себя на странице в "Инстаграме".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бизнесмен Юрий Воскресенский и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу

В Минске задержаны корреспондент и фотограф "Комсомолки" Алеся Добыш и Святослав Зоркий, а в Гомеле - собкор "КП" Павел Мицкевич