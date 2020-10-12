Воскресенье было особенно брутальным: МИД Латвии призвал ЕС расширить санкционный список

Реакция силовиков в отношении протестующих в Беларуси 11 октября была жесткой. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» рассказывала, как повторились протестные марши в Беларуси в воскресенье, 11 октября. Задержания и реакция силовиков на несанкционированные акции были жесткими. Так, в Минске для разгона протестующих применили светошумовые гранаты и водометы.

Из-за продолжающихся репрессий, избиений и задержаний в Беларуси министр иностранных дел Латвии заявил, что необходимо ужесточение санкционного списка в отношении белорусских властей, пишет БелаПАН.

- В Беларуси продолжаются репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов, воскресенье (11 октября. - Ред.) было особенно брутальным. Считаем, что ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за эти действия, мы продолжим продвигать этот вопрос, - говорится в заявлении Эдгарса Ринкевичса, которое глава латвийской дипломатии написал на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, власти Евросоюза ввели визовые санкции в отношении 40 госслужащих и чиновников Беларуси, которые, по их мнению, причастны к фальсификации итогов выборов, насилии к протестующим. При этом Эстония, Литва и Латвия утвердили свои санкции, где примерно 130 фамилий представителей белорусских властей.

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