Белорусские власти намерены ужесточить санкции статьи 23.34, чтобы люди перестали выходить на протесты

Олег Лаврухин заверил, что все данные по задержаниям на протестах фиксируются, и они объективны. Фото: СТВ.

О том, сколько граждан в Минске привлечено к административной и уголовной ответственности в поствыборный период, в эфире СТВ рассказал Олег Лаврухин, глава столичный прокуратуры.

Так, по словам прокурора Минска, только в белорусской столице к административной ответственности после выборов привлечено около 3000 протестующих, еще 250 стали фигурантами уголовных дел.

- В период пиковых событий - ночью 9, а затем 10, 11 и 12 августа, действительно были массовые задержания. Но если несколько тысяч задерживались, то эти несколько тысяч и фиксировались, - рассказал прокурор Лаврухин об объективности озвучиваемых официально данных по задержаниям.

Затем глава столичной прокуратуры уточнил, что в отношении активных протестующих сразу же возбуждались уголовные дела.

- Сегодня только по Минску к административной ответственности за весь поствыборный период привлечено примерно 3 тысячи граждан. Две трети из этого числа (около 2 тысяч человек. - Ред.) наказаны арестами, другие получили штрафы по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, - резюмировал Лаврухин.

В этом же интервью глава прокуратуры Минска пояснил, что белорусские власти уже прорабатывают вопрос ужесточения санкций статьи за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Это, по словам Олега Лаврухина, делается для того, чтобы «минимизировать риски выхода людей на массовые мероприятия».

На данный момент статья 23.34 КоАП Беларуси грозит нарушителю предупреждением, штрафом до 30 базовых (повторно до 50 базовых) или административным арестом.

- В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос в том числе и об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия, - сказал Лаврухин, не уточняя, как именно могут быть ужесточены санкции статьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вы не задержаны, вы доставлены». Журналистов «Комсомолки», задержанных во время акции протеста, отпустили из милиции.

Протоколов на журналистов не составляли (подробности).

Брата Дарьи Домрачевой задержали, он в ЦИП на Окрестина: «Позвонил с чужого телефона жене».

Архитектор Никита Домрачев успел сообщить родным о своем задержании (подробности).