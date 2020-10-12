МИД Австрии: Насилие должно быть немедленно прекращено!

Австрийская дипломатия осудила репрессии в Беларуси. Фото: pixabay.com.

О том, что Министерство иностранных дел Австрии призвало власти Беларуси немедленно прекратить насилие в отношении мирных граждан, сообщил БелаПАН. Это стало реакцией австрийской дипломатии на факты жестких действий силовиков в минувшее воскресенье, 11 октября.

- Снова тревожные кадры пришли из Минска, где задержаны сотни мирных демонстрантов и журналистов. Насилие должно быть немедленно прекращено, а все произвольно задержанные лица освобождены, - заявило руководство дипведомства Австрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что после протестов 11 октября и реакции властей на них МИД Латвии призвал ЕС ужесточить санкции в отношении белорусских властей.

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Большинство дипломатов уехали на консультации в свои страны, так что пока можно говорить, что дипконфликт на паузе (подробности).

Белорусские власти намерены ужесточить санкции статьи 23.34, чтобы люди перестали выходить на протесты.

Еще в прокуратуре рассказали, что с начала протестов в Минске к административной ответственности привлечены примерно 3000 граждан, возбуждено 250 уголовных дел (подробности).