Основатель PandaDoc о выходе из СИЗО директора компании Дмитрия Рабцевича: «Радоваться рано, три человека все еще в тюрьме»

После общего разговора с Лукашенко Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО. Фото: СТВ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после того, как Александр Лукашенко в СИЗО поговорил с Виктором Бабарико и рядом задержанных членов Координационного совета, на свободу вышли два человека. Мера пресечения была изменена в отношении бизнесмена и активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, а также директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

Освобождение своего сотрудника прокомментировал BBC основатель IT-компании Микита Микадо.

- У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме, - уточнил бизнесмен.

Напомним, петицию за освобождение задержанных сотрудников PandaDoc ранее подписали около 50 тысяч человек.

Также Микадо в конце сентября заявлял dou.ua, что открывает новый офис PandaDoc в Украине и что уже около 60 минских сотрудников переехали в Киев, Львов и Одессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО.

После того как сооснователь IT-компании высказался о ситуации в Беларуси и предложил помощь уволившимся силовикам, к айтишникам пришли из ДФР (подробности).

Основатель PandaDoc: Со счетов компании уже сняли аресты, но главный приоритет - освобождение арестованных сотрудников.

4 сотрудника IT-компании уже около 20 дней находятся в СИЗО (подробности).