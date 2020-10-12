БАЖ: Ночью с воскресенья на понедельник из РУВД освободили 12 журналистов, но их будут судить

Задержанных журналистов отпустили до судов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее мы сообщали о том, что 11 октября во время освещения протестных маршей в Беларуси вновь происходили задержания журналистов. Были задержаны, а затем отпущены также корреспонденты «Комсомолки» в Минске и Гомеле.

Некоторых корреспондентов отпускали, не составляя протоколов, другим же предъявляли обвинения. Всего в течение ночи с воскресенья на понедельник, с 11 на 12 октября, в Минске были отпущены 12 журналистов, которые находились в Октябрьском РУВД, сообщил Телеграм БАЖ.

По информации ассоциации, на всех были составлены протоколы за «неподчинение милиции». В ближайшие дни суд рассмотрит эти дела. Многие журналисты вышли из РУВД без мобильников и камер, которые конфисковали.

- Несколько корреспондентов еще не вышли на свободу. Это журналист «Белсата» Дмитрий Мицкевич. А также политактивист Илья Добротвор. Они отправлены до суда на Окрестина, - прокомментировали в БАЖ.

Еще в понедельник, 12 октября, должен состояться суд в отношении журналистки Евгении Долгой, задержанной в пятницу, и ее коллеги Алены Довнар, на которую составили новый протокол после того, как она уже отбыла 15 суток ареста.

Также пройдут суды в отношении журналистов и в регионах Беларуси.

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