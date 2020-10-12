«Как неприятно, когда топы молчат»: Арину Соболенко раскритиковали за молчание о ситуации в Беларуси

Арина Соболенко резко ответила, когда ее призвали не молчать о ситуации в Беларуси. Фото: Инстаграм @sabalenka_aryna.

Пост Арины Соболенко в ее личном Инстаграм вызвал резкую реакцию пользователей. Первая ракетка Беларуси не осталась в долгу и обругала недовольных ее действиями поклонников.

Все началось с безобидного и абсолютно типичного для Инстаграма поста - Арина Соболенка опубликовала селфи, под которым написала, что ей непривычно видеть себя с макияжем, и спросила у своих подписчиков: они за макияж или натуральную красоту.

Однако реакция пользователей оказалась в разрез с бьютитемой. Подписчики посчитали, что спортсменке необходимо высказаться о поствыборной ситуации в Беларуси, репрессиях и жестких разгонах мирных протестующих, а не о макияже.

Больше тысячи лайков получил комментарий: «Стыдно, Арина, за тебя. Не все в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать, а не косметику обсуждать». Еще один пользователь написал Соболенко: «Как неприятно, когда топы мочат, когда их коллеги сидят сутки».

В ответ Соболенко не стала выбирать выражения, подчеркивая, что комментаторы в отличие от нее не являются звездами спорта. Теннисистка отвечала в ключе: «В вашем возрасте пора бы уже поумнеть» и «О, еще одно никто вылезло», обильно сопровождая свои ответы смеющимися смайликами и сердечками красного и зеленого цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Низко и подло»: Ольга Мазуренок - об увольнении фристайлистки Александры Романовской.

Чемпионка Европы по легкой атлетике отреагировала на резонансный приказ об увольнении спортсменки (подробности).

Надежда Скардино заступилась за уволенную фристайлистку Романовскую: «Человек, который защищал честь страны, абсолютно ей не нужен».

Олимпийская чемпионка по биатлону высказалась об уволивших лучшую спортсменку Беларуси-2019 чиновниках от спорта (подробности).

Глава МОК о дискриминации спортсменов в Беларуси по политическим взглядам: «Мы очень обеспокоены».

В Международный олимпийский комитет поступают заявления от белорусских спортсменов, организация проводит расследование (подробности).