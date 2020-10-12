Центризбирком сообщил об оглушительной победе Эмомали Рахмона на выборах

68-летний Рахмон в пятый раз победил на президентских выборах в Таджикистане. Фото: Global Look Press.

О том, что действующий президент Эмомали Рахмон в пятый раз переизбрался на главный пост Таджикистана, сообщила БелТА со ссылкой на ЦИК страны.

Так, по официальным данным, в президентских выборах в Таджикистане, которые прошли 11 октября, поучаствовали около 85,4% избирателей, что позволяет считать выборы состоявшимися.

По предварительным данным таджикского ЦИК, за Рахмона проголосовали более 90,9% избирателей, или свыше 3,8 миллиона жителей страны. Другие кандидаты (а всего в последних выборах в Таджикистане на президентский пост претендовали 5 политиков) набрали от 3,03 до 1,17%. Наибольшее число голосов после Рахмона, или всего 3,03%, набрал кандидат, представляющий Аграрную партию Таджикистана.

Таким образом, набрав более 50% голосов от числа проголосовавших, Эмомали Рахмон победил в президентских выборах.

Напомним, глава Таджикистана Эмомали Рахмон является президентом с 1994 года (но фактически руководит республикой с 1992 года, когда он был председателем Верховного совета), недавно, 5 октября, ему исполнилось 68 лет.

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