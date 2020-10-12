ООН об угрозе глобального потепления: Это столетие может стать последним для человечества

Климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, повторяющиеся и интенсивные циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления. Фото: pixabay.com.
О том, что генсек ООН изложил план борьбы с глобальным потеплением, сообщил 11 октября Центр новостей ООН. По словам главы организации Антониу Гутерриша, глобальное потепление угрожает самому существованию человечества, и вот почему.
Ученые еще ранее сообщали о необходимости удержать повышение глобальной температуры на уровне не более 1,5 градуса Цельсия. Но климатологи констатируют: эта задача не выполняется и, невзирая на эти рекомендации, температура растет. А миллиарды людей на планете уже страдают от этого.
- Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, повторяющиеся и интенсивные циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные природные явления, - констатировал генсек ООН.
Также Гуттериш подчеркнул, что климатический кризис коснется каждой страны.
- Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, - предупредил Гутерриш.
При этом он заметил, что в каждом государстве больше всего пострадают самые уязвимые и менее обеспеченные слои населения, те, кто наименее причастен к проблемам изменения климата.
- За последние 25 лет самые богатые 10% населения планеты причастны к более 50% выбросов углерода в атмосферу. У нас все еще есть возможность построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро, - заявил глава ООН.
Экстренные решения, к которым призвал Гуттериш, следующие:
- приоритет для инвестиций в «зеленые» рабочие места;
- отказ от поддержки отраслей производства и промышленности, которые загрязняют окружающую среду;
- отказ от субсидирования компаний, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;
- любые политические и финансовые решения должны приниматься с учетом климатических рисков;
- глобальное взаимодействие, осуществляющееся в духе взаимопомощи и солидарности;
- солидарная помощь странам, отстающим в борьбе за здоровый климат.
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