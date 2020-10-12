С 13 октября в жилых домах Минска включат отопление.

- Решение о начале отопительного сезона в столице принято, - заявил во время оперативного совещания 12 октября председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Как сообщается, включение систем отопления будет производиться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

13 октября отопление начнет поступать в жилые дома.

- К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, - сказал Кухарев. Он подчеркнул, что главам администраций и городским службам необходимо взять на контроль запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Если есть необходимость, организовать круглосуточную работу бригад, усилить на этот период режим работы городской аварийной службы.

- За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены, - заключил глава города.