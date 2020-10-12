Разговор Лукашенко в СИЗО с Тихановским и Бабарико: говорили о будущем Беларуси, протестах и Конституции

После встречи заключенные стояли у стены, а Лукашенко жал им руку. Фото: стоп-кадр.

«Комсомолка» сообщала о том, что в субботу, 10 октября, Лукашенко в СИЗО встретился с политзаключенными. Двух человек - активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского и IT-руководителя Дмитрия Рабцевича - после этой встречи досрочно выпустили.

В понедельник, 12 октября, защитнику политтехнолога Виталия Шклярова удалось встретиться с ним и узнать некоторые детали встречи с Лукашенко в СИЗО, сообщил tut.by.

- Сегодня я видел Виталия, он был приглашен на разговор Лукашенко вместе с Тихановским и Бабарико. Их Виталий на этой встрече увидел в первый раз, - рассказал адвокат Антон Гашинский.

Правозащитник подтвердил, что с политзаключенными Лукашенко разговаривал около 5 часов. Говорили о будущем Беларуси, протестах и реформе Конституции.

После разговора, когда Лукашенко, прощаясь, пожал руки оппонентам (эти кадры есть и на видео со встречи. - Ред.), он, видимо, спросил о каких-то жалобах. Виталий Шкляров сказал, что давно не был в бане.

- Лукашенко тогда сказал своему охраннику: «Дима, организуй!» После этого участников встречи отвезли в баню, - пояснил Гашинский.

Официальные источники не перечислили, кто был на встрече с Лукашенко в СИЗО, но, вероятно, там присутствовал и Сергей Тихановский. Фото: стоп-кадр видео.

Куда именно их всех отвезли в баню, Шкляров не понял. Но сказал, что им всем дали возможность спокойно помыться и пообщаться, даже без конвоя.

- Он не ожидал, что разговор будет, как он выразился, настолько откровенным, что будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий сказал, что это были первые человеческие выходные за три месяца, - добавил Гашинский, надеясь, что, по его словам, это событие свидетельствует о начале диалога и является позитивным знаком.

Напомним, на встрече в субботу присутствовали Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико, юрист и член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей. А также, вероятно, Кирилл Бадей, до ареста и. о. председателя правления Белгазпромбанка. И, по всей видимости, Сергей Тихановский, который был в кепке, опустив голову, с развернутой от камер табличкой, на которой можно прочесть только окончание фамилии: «…кий».

В этот же день Тихановскому разрешили позвонить жене Светлане Тихановской.

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