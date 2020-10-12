Брат Домрачевой о своем задержании: «Повалили с велосипеда и, не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз»

Задержание в Минске брата Домрачевой попало на кадры очевидцев. Фото: стоп-кадр | видео "Еврорадио".

В воскресенье, 11 октября, «Комсомолка» сообщала о том, что брат Дарьи Домрачевой был задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина. Позже в сети появилось жестокое видео задержания велосипедиста на Зыбицкой, оказалось, это кадры задержания и брата биатлонистки.

В понедельник, 12 октября, Никита Домрачев уже находился дома, пишет tut.by. Молодой человек рассказал, что в момент задержания он на велосипеде ехал к маме, путь ему преградила, выбежав наперерез, толпа силовиков в зеленой форме, он повернул и увидел другую толпу правоохранителей, в черном.

- Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Испугался я за свой велосипед, который у меня уже 10 лет и очень дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его, - пояснил Никита.

После избиения парень оказался в микроавтобусе, где, по его словам, посыпались угрозы.

- Мне угрожали, тыкали дубинками. От ударов и крови на лице я не мог ничего видеть, даже подумал, что ослеп, и попросил вызвать скорую. Мне сказали, что этого не сделают и что доктор будет в РУВД. Руки, пережатые наручниками, онемели, на просьбу ослабить - смеялись и оскорбляли, - вспомнил брат спортсменки.

На небольшом пятачке Зыбицкой силовики одновременно провели минимум три жестких задержания. Фото: стоп-кадр | видео Tut.by.

По словам молодого человека, еще силовики рылись в его личных вещах, проверяли кошелек в поисках символики, но ничего не нашли. Когда его переместили в другое авто, ему дали бинт, чтобы остановить кровь.

- В РУВД меня привезли с другими задержанными. Я был без обуви - потерялась при задержании. Там уже переписали данные из документов, сделали фото, показания не брали. Приехала скорая, и принесли протокол, но прочитать его не дали, так как, по их словам, в документе личные данные силовиков. Там было написано, что я участвовал в несанкционированном мероприятии, - добавил Никита Домрачев.

Документы, по его словам, он подписал, не сопротивляясь, так как у него болела голова. Брата биатлонистки ждет суд. Домой он отправился из 3-й больницы Минска, куда его привезли на скорой с Окрестина. Просидев несколько часов в очереди, он попал в палату, но потом написал отказ от госпитализации.

По словам Никиты Домрачева, говорить силовикам, что его сестра знаменитая биатлонистка, он не стал. Но сестра обо всем знает из разговора с мамой. Минчанин сожалеет - велосипеда на месте задержания жена не нашла.

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