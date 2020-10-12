Лукашенко о снятии полномочий: Предложили 71 полномочие перенести на все уровни власти

Лукашенко согласен, что часть полномочий от президента необходимо отдать правительству, мол, "органы власти надо догружать". Фото: БелТА.

В понедельник, 12 октября, Александр Лукашенко рассказал о перераспределении власти, пишет БелТА.

- В последнее время много говорят о перераспределении полномочий, ну явно кому-то их не хватает… В основном это правильно: правительство и другие структуры и органы власти надо догружать, снимать несвойственные с президента вопросы, - согласился Лукашенко.

И затем рассказал, что заявление обусловлено неким документом, как он сказал, «запиской», не уточняя однако, от кого поступило такое предложение.

- Недавно записку я получил: предлагается 71 полномочие (здесь он улыбнулся.- Ред.), если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу, - уточнил глава государства.

Таким образом, по словам Лукашенко, тема перераспределения президентских полномочий к другим институтам власти должна стать отдельным предметом обсуждения.

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