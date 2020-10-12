Брат Домрачевой, актер театра, известный хирург: кого задержали на воскресной акции протеста

В воскресенье, 11 октября, в Минске прошла очередная масштабная акция протеста. Несмотря на брутальные разгоны, в центре города собрались несколько десятков тысяч человек. По данным МВД, в этот день задержали свыше 713 человек, 570 из них сейчас находятся под стражей. Есть среди них и известные люди.

Брат биатлонистки Дарьи Домрачевой - Никита

- Я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном, - рассказал Никита порталу TUT.BY. - Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед - он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было.

Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь.

В РУВД меня привезли с группой других задержанных. На мне не было обуви, она потерялась при задержании. Там из документов переписали мои данные, сфотографировали меня, показания никто не брал.

Спустя какое-то время приехала скорая. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков.

В протоколе было указано, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю.

Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой.

Актер Илья Ясинский

Его задержали в районе Кальварийского кладбища.

- Забежали в подъезд. Звоню ему буквально через полминуты, а он сбрасывает.

Вчера Илье разрешили позвонить родным. Он сообщил, что находится в Заводском РУВД, его и других задержанных планируют отправить на Окрестина.

По неподтвержденной информации, Илья Ясинский сейчас находится в Жодино. Время и дата суда пока неизвестны.

Известный челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий

Он делает уникальные операции по пластике расщелин твердого и мягкого неба, расщелин лица, около 19 лет проработал в детской больнице. Таких специалистов в Беларуси единицы.

Его задержали 11 октября примерно в 16.20 в районе улицы Зыбицкой.

- Он шел недалеко от моста, не убегал, я даже видела запись с его задержанием - он в красной кепке и с белым рюкзаком, - цитирует супругу Наталью портал TUT.BY. - На записи видно, что его ударили люди в зеленой экипировке, он упал и пропал из поля зрения. Потом в районе 18.30 он мне позвонил из Партизанского РУВД, сказал, чтобы не волновалась, и попросил позвонить на работу и предупредить, что он завтра не выйдет. Я поехала под Партизанское РУВД, взяла теплые вещи, маленькое полотенце, поесть, лекарства дома забыла, он гипертоник, но их подвез Андрей Витушко, детский реаниматолог. Я как-то держалась до последнего, если честно, но расплакалась, когда из моего пакета стали выбрасывать вещи, я попросила взять хоть что-нибудь. В итоге они взяли только теплый свитер, таблетки не взяли, сказали, что все равно их повезут в автозаке, и они едут в том, что на них надето. Правда, еще взяли бутерброд. Я часов шесть-семь простояла под РУВД, в районе часа ночи подъехали автозаки и увезли часть людей в Жодино, еще одну часть - отвезли на Окрестина.

По словам Натальи, сейчас муж в изоляторе в Жодино ждет суда. Андрей и Наталья - многодетные родители. Они воспитывают четверых детей: старшей дочери 10 лет, двойняшкам по 6 лет и младшей - 4 года.