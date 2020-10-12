Лукашенко потребовал «освежить» Налоговый кодекс, но заявил, что изменений будет немного

Лукашенко проанонсировал изменения в Налоговом кодексе и сказал, что будут коррективы еще и недавно измененного КоАП. Фото: БелТА.

В понедельник, 12 октября, Александр Лукашенко заслушал доклад по развитию национальной налоговой системы, сообщило БелТА.

На заседании основной темой было ее совершенствование. Лукашенко, подчеркнул, что для того, чтобы налоговая система была простой и понятной для всех жителей республики в Беларуси уже многое сделано. Но вспомнил, что от чиновников он ждет ее модернизации.

- Помню, мы договаривались о том, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения и модернизируете нынешний кодекс - там, где нужно, точечно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, к совершенству надо постоянно двигаться, - пояснил Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Николаю Снопкову, министру по налогам и сборам Сергею Наливайко и министру финансов Юрию Селиверстову, присутствовавшим на совещании.

Затем Лукашенко заметил, что Налоговый кодекс необходимо «освежить» по такому же принципу, как не так давно были обновлены КоАП и ПИКоАП.

- Может быть, после последних событий надо будет в какие-то статьи внести изменения - возможно, это жизнь, - уточнил Лукашенко и попросил. - Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу.

Резюмируя президент заявил, что в налоговом в сравнении с кодексами по правонарушениях «работы будет меньше». Но еще раз подчеркнул, что изменения нужны и сказал, что вопрос этот он взял на свой контроль.

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