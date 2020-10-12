Кремль о походе Лукашенко в СИЗО: «Мы приветствуем любые контакты». Фото: telegram-канал "Пул Первого".

В субботу Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Судя по опубликованным фото, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

В понедельник, 12 октября, эту встречу прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Мы приветствуем любые контакты, любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

БУДЬ В КУРСЕ!

О чем говорил Лукашенко:

Александр Лукашенко высказался о поправках в Конституцию. По его словам, даже в рамках действующего закона часть полномочий президента постепенно передается на уровень правительства и губернаторов (подробности).

Лукашенко: Я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали Тихановской (подробности).

«Гражданка Беларуси и домохозяйка забыла, что президент ее спас»: Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Тихановской в Литву

И добавил, что Тихановская могла стать сакральной жертвой (подробнее...)

Лукашенко - о литовцах, поляках и украинцах: «Потерпите немножко - с ними люди там скоро начнут разбираться». По его мнению, МИД и посольства должны четко заявлять о себе и жестко отстаивать свои права. (подробности).