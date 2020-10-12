Видеофакт. 11 октября в Минске легковушка сбила протестующего и протащила его по дороге несколько десятков метров

Водитель сбил пешехода и потащил его по проезжей части. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Минске в воскресенье, 11 октября, произошло ДТП с участием протестующих, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

Также представители силового ведомства опубликовали и видео с места наезда на пешехода. По словам МВД, автомобиль сбил человека, который, стоя на пешеходном переходе, блокировал проезжую часть. Авария произошла на проспекте Дзержинского.

На кадрах видно, как несколько молодых людей стоят перед автомобилями. В какой-то момент водитель в первом ряду совершает поворот направо, начиная движение, несмотря на то, что перед ним стоит человек. В итоге легковушка сбивает пешехода, при этом молодой человек одеждой зацепляется за машину. Повернув, водитель немного притормаживает - за авто бегут другие протестующие, и авто продолжает движение, дальше протаскивая по асфальту человека.

- ДТП совершил водитель иномарки красного цвета. После аварии водитель сразу же скрылся с места происшествия. В отношении пострадавшего, который отделался ушибами и отказался от госпитализации, составлен административный протокол за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», - прокомментировали в МВД.

ГАИ Минска на данный момент устанавливает личность водителя, совершившего наезд на мужчину, а также очевидцев происшествия.

Если вы знаете о происшествии, позвоните в "102".

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