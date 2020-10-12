Владимир Караник о безопасности на БелАЭС: «Чтобы попасть на станцию, надо пройти сканирование радужки глаза» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Губернатор Гродненской области Владимир Караник в интервью РИА Новости рассказал о технологиях безопасности, которые применены на Белорусской АЭС.

- С моей точки зрения, системы безопасности позволяют адекватно отвечать на все вызовы, которые могут возникнуть в процессе работы станции. После посещения, когда я уже дома рассказывал об имеющихся системах безопасности, мне задали вопрос: почему мы мало об этом говорим людям? Мы планируем, наверное, сделать какой-то пресс-тур и показать, в том числе журналистам: там замечательный учебно-тренировочный центр, на базе учебно-тренировочного центра - каким образом будет обеспечиваться безопасность данной станции. Думаю, это и соседей немножко успокоит, и наше население в том числе.

В учебном центре есть полная копия центрального пульта управления станцией. Даже подбирался такой же цвет плитки, такой же цвет стен, такой же цвет телефонов, полный аналог пульта. Даже если на этапе строительства - поскольку учебный центр был построен раньше - вносились усовершенствования и пульт станции имел незначительные отличия от учебного, сейчас уже до запуска эти отличия устранены, учебный пульт приведен в полное соответствие с рабочим центральным пультом управления станции.

Ну и конечно, контроль системы доступа персонала в разные зоны. Когда объясняешь, что, чтобы попасть на станцию, надо не только иметь пропуск, надо знать код, привязанный к этому пропуску, и пройти сканирование радужки глаза. А для того чтобы попасть ближе к центральному пульту управления, в дополнение ко всем этим мерам безопасности еще и сканируется сосудистый рисунок ладони. То есть это то, что, в принципе, мы видели в боевиках: там отпечатки пальцев сканируют и подделывают, но вот сосудистый рисунок ладони, скажем так, подделать невозможно, поскольку он есть только у живого человека, и он характерен именно для этого человека. То есть с точки зрения безопасности очень многие подходы порадовали и успокоили.