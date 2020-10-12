МВД: На акциях протеста 11 октября, которые прошли в Беларуси, задержали 730 человек. Из них судить будут 570

В акциях протеста 11 октября, по словам пресс-секретаря МВД, приняли участие 11 тысяч человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в воскресенье, 11 октября, в Беларуси прошло 25 акций протеста. Было задержано 730 человек. Судить будут 570. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В МВД также отметили, что количество участников акций протеста уменьшилось, если сравнивать с предыдущими шествиями, но они были более агрессивны. По словам пресс-секретаря ведомства, среди участников акций протеста были анархисты и другие радикализированные группировки.

- В районе проспекта Победителей 11 октября собрались разрозненные группы граждан. Некоторые из них оказывали неповиновение сотрудникам милиции. Другие же сформировали колонну, начали блокировать движение общественного транспорта и вышли на проезжую часть. В 17.30 на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого сотрудникам милиции удалось восстановить движение. Однако в отдельных районах Минска к вечеру люди снова стали собираться и ограничивать движение общественного транспорта. Также они возводили баррикады, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, были зафиксированы многочисленные факты столкновения протестующих с сотрудниками милиции, при этом даже в тех случаях, когда они не были связаны с задержаниями.

- Участники акций протеста в воскресенье использовали заранее заготовленные камни, биты, а также специальные приспособления, которые оказывают ослепляющее воздействие. В районе стелы активное противостояние оказала группа женщин, - отметила Чемоданова.

Она добавила, что во избежание различных чрезвычайных ситуаций сотрудники милиции принимали меры по ограничению движения как общественного транспорта, так и личного. Также были закрыты некоторые станции метро.

- Чтобы сдержать напор участников акций протеста и предотвратить нападения на сотрудников милиции, применялись специальные средства и спецтехника. Были задержаны наиболее активные митингующие, - заявила пресс-секретарь МВД.

На акциях протеста были задержаны 713 человек. Из них будут судить 570 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга Чемоданова добавила, что 11 октября на акции протеста вышло 11 тысяч человек. В областных центрах собрались от 30 до 150 человек. Задержаны были 713 граждан, а судить будут 570 из них. Пока они находятся в ИВС.