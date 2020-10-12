В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко/ Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Главы МИД стран Евросоюза 12 октября согласовали общую позицию по введению санкций в отношении Александра Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник. Перед заседанием с таким предложением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, насилие в Беларуси продолжается и ситуация лучше не стала. Ранее, когда ЕС ввел санкции против 40 белорусов, ответственных за фальсификации на выборах и за насилие против мирных протестующих, Лукашенко под них не попал. Предполагалось, что это позволит оставить возможность для контактов с ним.

Однако сейчас главы внешнеполитических ведомств стран ЕС приняли во внимание не только насилие на улицах белорусских городов, но и тайную инаугурацию Александра Лукашенко. О договоренности о наложении на него персональных санкций сообщает и ria.ru. Официальной информации пока нет.

Напомним, Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Политолог о санкциях ЕС против белорусских чиновников и силовиков: «Это чистейший символизм». Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских граждан, но Лукашенко в списке нет