ЧП в школе в Пинске: 12-летняя напала с ножом на одноклассниц

В Пинске 12-летняя девочка ранила одноклассниц. Фото: Оксана БРОВАЧ

В одной из школ Пинска 12 октября произошло ЧП: 12-летняя школьница напала на одноклассниц с ножом. По предварительной информации, это произошло в 8.45 в раздевалке.

Известно, что пострадали две девочки. Одну из них забрали в больницу, второй оказали помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.

- Шестиклассница ударила одну в живот, другую в горло. Та, что получила ранение в живот, в больнице, говорят, в тяжелом состоянии, - такими слухами делятся пинчане.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Пинского межрайотдела СК.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Выясняются мотивы поступка школьницы, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.