В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В понедельник, 12 октября, уже во второй раз прошел так называемый «Марш пенсионеров». По субботам в центре Минска и в других городах Беларуси традиционно собираются женщины, по воскресеньям проходят большие марши солидарности. В понедельник уже второй раз выходят пенсионеры. 12 октября они собрались на площади Независимости, после чего колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы. В руках протестующих плакаты: «Пенсионеры за перемены», «Избавь нас от лукавого», «Еще одна порция проституток и наркоманов», «Новая Конституция с новым президентом», «Свободу детям и внукам», «Отстоим свою независимость».

Несколько раз к колонне подъезжали микроавтобусы с силовиками, но после этого уезжали. О задержаниях пока не сообщается.

В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК