В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В понедельник, 12 октября, уже во второй раз прошел так называемый «Марш пенсионеров». По субботам в центре Минска и в других городах Беларуси традиционно собираются женщины, по воскресеньям проходят большие марши солидарности. В понедельник уже второй раз выходят пенсионеры. 12 октября они собрались на площади Независимости, после чего колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы. В руках протестующих плакаты: «Пенсионеры за перемены», «Избавь нас от лукавого», «Еще одна порция проституток и наркоманов», «Новая Конституция с новым президентом», «Свободу детям и внукам», «Отстоим свою независимость».
Несколько раз к колонне подъезжали микроавтобусы с силовиками, но после этого уезжали. О задержаниях пока не сообщается.
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК