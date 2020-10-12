Замминистра МВД заявил, что стали более радикальными и, если будет нужно, то сотрудники милиции начнут применять боевое оружие

Казакевич заявил, что протесты стали более радикальными и сместились в Минск. Фото: БелТА

Первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал, что протесты в Беларуси стали более радикальными и сместились в Минск. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

- Протесты сместились в Минск, и они стали более радикальными, и более организованными. В связи с этим, сотрудники милиции и внутренних войск не намерены уходить с улиц города. Если будет нужно, то они готовы и намерены применять против участников акций протеста специальные средства и боевое оружие, - заявил Казакевич.

Он также добавил, что одно из свидетельств того, что акции протеста стали более радикальными – воскресный марш в Минске.

- И если днем участники марша бросались камнями, ножами, бутылками и какими-то заточка, то уже к ночи они начинают строить баррикады и жечь покрышки. На мой взгляд, это не имеет ничего общего с гражданским протестом, - подчеркнул первый заместитель Министра внутренних дел.

Напомним, что по информации МВД в акциях протеста, которые прошли в Беларуси 11 октября, приняли участие 11 тысяч человек. Из них были задержаны 713 человек. Судить будут 570. Пока они находятся в ИВС.

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