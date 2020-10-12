Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Замминистра МВД заявил, что стали более радикальными и, если будет нужно, то сотрудники милиции начнут применять боевое оружие

Геннадий Казакевич также добавил, что, «если днем во время марша участники протеста бросаются камнями, ножами и бутылками, то ближе к ночи - строят баррикады»
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий
Казакевич заявил, что протесты стали более радикальными и сместились в Минск. Фото: БелТА

Казакевич заявил, что протесты стали более радикальными и сместились в Минск. Фото: БелТА

Первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал, что протесты в Беларуси стали более радикальными и сместились в Минск. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

- Протесты сместились в Минск, и они стали более радикальными, и более организованными. В связи с этим, сотрудники милиции и внутренних войск не намерены уходить с улиц города. Если будет нужно, то они готовы и намерены применять против участников акций протеста специальные средства и боевое оружие, - заявил Казакевич.

Он также добавил, что одно из свидетельств того, что акции протеста стали более радикальными – воскресный марш в Минске.

- И если днем участники марша бросались камнями, ножами, бутылками и какими-то заточка, то уже к ночи они начинают строить баррикады и жечь покрышки. На мой взгляд, это не имеет ничего общего с гражданским протестом, - подчеркнул первый заместитель Министра внутренних дел.

Напомним, что по информации МВД в акциях протеста, которые прошли в Беларуси 11 октября, приняли участие 11 тысяч человек. Из них были задержаны 713 человек. Судить будут 570. Пока они находятся в ИВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Брат Домрачевой, актер театра, известный хирург: кого задержали на воскресной акции протеста.

Всего в этот день задержали 713 человек, 570 из них сейчас за решеткой. (подробности)

Омоновец - протестующим 11 октября в Гомеле: «С чего вы взяли, что вас большинство?»

Задержали всех пришедших на акцию журналистов, парня с дроном, пенсионера с фотоаппаратом. Среди задержанных - снова Наталья Суслова, преподаватель вуза. (подробности)

Протесты в Беларуси - 2020