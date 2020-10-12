В минском метро 12 октября временно закрывали, но уже открыли станцию «Академия наук»

В минском метро уже открыта станция "Площадь Якуба Коласа", но закрыта "Академия Наук" Фото: Инна КОРСАК

В Минском метрополитене в понедельник, 12 октября, временно закрывали, но уже открыли станцию «Академия наук». Станция «Площадь Якуба Коласа» также открыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале метрополитена.

- Данная мера была предпринята в целях обеспечения безопасности, - говорится в сообщения.

В метрополитене приносят свои извинения за неудобства.

«Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук» уже открыты.

Напомним, что в Минске 12 октября снова вышли на марш пенсионеры. Колонна пожилых людей начала свое шествие от Красного костела. Конечная точка - площадь Якуба Коласа.

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