В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

12 октября в Минске проходит так называемый «Марш пенсионеров». Напомним, по субботам в центре Минска и в других городах Беларуси традиционно собираются женщины, по воскресеньям проходят большие марши солидарности. В понедельник уже второй раз выходят пенсионеры. 12 октября они собрались на площади Независимости, после чего колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы. В руках протестующих плакаты: «Пенсионеры за перемены», «Избавь нас от лукавого», «Еще одна порция проституток и наркоманов», «Новая Конституция с новым президентом», «Свободу детям и внукам», «Отстоим свою независимость».

Несколько раз к колонне подъезжали микроавтобусы с силовиками, но после этого уезжали. Но позже начались брутальные задержания. Колонна почти дошла до Академии наук. Сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту. Возле больницы стояла цепочка из нескольких десятков человек. Подъехали микроавтобусы с силовиками, начались задержания. Участники марша стали перебегать проезжую часть и пытаться отбить задержанных у больницы. Против участников марша – а это в основном пожилые женщины, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска против участников «Марша пенсионеров» применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК