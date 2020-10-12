«Я счастлив!»: у телеведущего Дмитрия Кохно 12 октября родилась дочка

У Дмитрия Кохно родилась дочка. Фото: promoter.by

У известного белорусского телеведущего Дмитрия Кохно 12 октября родилась дочка.

- У меня очень хорошие новости: сегодня моя супруга Надюша родила нам дочку! Я очень тебя люблю! И я счастлив, - сказал в своем видео Кохно, которое разместил в сети инстаграм.

Дмитрий добавил, что малышка весит более четырех килограмм и ее рост 56 сантиметров.

- И мама, и доченька чувствуют себя хорошо, - добавил телеведущий.

В семье Дмитрия и Надежды Кохно это уже второй ребенок. Сын Платон появился на свет два года назад.

Напомним, что Дмитрий Кохно снова должен явиться в суд 15 октября. Его будут судить по статье 23.4 КоАП - «Неповиновение требованию должностного лица». В понедельник, 12 октября, в суд вызывали Дениса Дудинского. Его судили по статье 23.34 КоАП - «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Телеведущему дали штраф 25 базовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Денису Дудинскому и Дмитрию Кохно дали 10 суток. Кохно в суде шутил про свой Инстаграм.

Их обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. (подробности)

Дудинский и Кохно на свободе. Они провели в заключении 12 суток.

В понедельник в полдень выпустили двух, пожалуй, самых известных сидельцев на Окрестина - Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. (подробности)