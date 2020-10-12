Юрист Максим Знак о встрече с Лукашенко: Это были не переговоры, а обмен мнением

Максим Знак рассказал о встрече с Лукашенко. Фото: скриншот с телеканала ОНТ

Юрист Максим Знак рассказал своим адвокатам о встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась 10 сентября в СИЗО КГБ. Дмитрий Лаевский и Надежда Знак посетили своего подзащитного в понедельник, 12 октября.

- Максим присутствовал на встрече с главой государства, которая состоялась в субботу. По его мнению, это были не переговоры, а изложение мнений. Что касается Знака, то он на встрече высказал свое мнение по правовым вопросам, которого всегда придерживался. Большой комментарий со стороны Максима мог бы быть в том случае, если бы он находился на свободе, - рассказали адвокаты Знака журналисту портала tut.by.

Они также добавили, что Максима перевели в другую камера, в которой условия значительно хуже, чем были ранее. Также ухудшилась ситуация с перепиской.

Защита Максима Знак делает все возможно и всеми способами продолжает оспаривать обвинение и его заключение под стражу.

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