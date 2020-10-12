В Минске 12 октября судили членов КС Ольгу Шпарагу и Юлию Мицкевич. Им дали 15 суток ареста

В Минске осудили философа Ольгу Шпарагу и представительницу Фем-группы КС Юлию Мицкевич на 15 суток ареста Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в понедельник, 12 октября, судили философа и члена Координационного совета Ольгу Шпарагу и Юлию Мицкевич, которая также состоит в КС. Девушки, по решению судьи, получили 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в телеграм-канале КС.

Шпарагу и Мицкевич судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

- Мы знаем, что данное решение не сломает Ольгу и Юлию, - говорится в сообщении КС.

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