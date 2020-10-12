В Полоцке задержали мужчину, который избил без объяснения причин 13-летнего ребенка

В Полоцке мужчина избил 13-летнего мальчика Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Полоцке сотрудники милиции задержали 28-летнего мужчину, который без объяснения причин избил 13-летнего ребенка c особенностями психофизического развития. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел 11 октября, в воскресенье, в тот момент, когда ребенок решил помочь своим родителям: он вышел во двор, чтобы выбросить мусор. Именно там мальчик встретил незнакомого мужчину, который стал его избивать, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что незнакомца одернула женщина, которая проходила мимо. Она же и вызвала милицию.

- Сотрудники милиции Полоцкого РОВД задержали 28-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, почему избил ребенка, - пояснили в МВД.

Мальчик получил ссадины и ушибы. Ему была оперативно оказана медицинская помощь. С ребенком на данный момент уже все хорошо.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Сотрудникам удалось выяснить, что задержанный также является фигурантом по уголовному делу за кражу.

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