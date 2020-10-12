Мэр Минска Кухарев: В столице будут пресекать на корню случаи закрытия невыполненных заявок, которые поступили на 115

Мэр Минска заявил, что намерены пресекать на корню случаи закрытия невыполненных заявок, которые поступили на 115. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев во время совещания в Мингорисполкоме 12 октября заявил, что в Минске намерены пресекать на корню случаи закрытия тех заявок, которые поступили на 115 и оказались невыполненными. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Подобные факты являются нарушением со стороны исполнителя своих должностных обязанностей. И если это будет иметь место, то исполнителя уволят. И это будет касаться не только сотрудников ЖКХ, но и остальных коммунальных предприятий Минска. Важно понимать, что для большинства горожан вопросы, которые связаны с коммунальным хозяйством, являются первоочередными, - подчеркнул Кухарев.

По словам мэра Минска, уже разработан регламент по работе с заявками, которые поступают от жителей столицы. И в данном документе четко прописаны обязанности сотрудников контакт-центра ЖКХ, эксплуатирующих организаций, а также сроки выполнения тех или иных обращений и ответственность.

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