В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что на «марше пенсионеров» 12 октября применяли слезоточивый газ и светошумовые патроны

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что использовали 12 октября светошумовые патроны и слезоточивый газ Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что на «марше пенсионеров» 12 октября сотрудники милиции применяли слезоточивый и светошумовые патроны. Об этом сообщили в агентстве РИА-Новости.

- В Минске 12 октября прошел «марш пенсионеров». Пожилые люди собрались около Дома правительства и оттуда пошли колонной по проспекту Независимости. Пенсионеры периодически выходили на проезжую часть. Из-за этого сотрудники ГАИ были вынуждены частично перекрыть движение – образовались пробки. Конечной точкой, куда пришла колонна пожилых людей, стала станция метро «Академия наук». Оттуда они постепенно разошлись, - рассказал представитель пресс-службы ведомства Роман Лашкевич.

По его словам, со стороны пенсионеров была применена агрессия. Но не только к сотрудникам милиции, а и к транспортному средству, в котором они находились.

- Пожилые люди просто окружили транспортное средства. Сотрудники милиции были вынуждены из микроавтобуса произвести выстрел в воздух светошумовым патроном. По этой же причине применили и слезоточивый газ, - подчеркнул Лашкевич.

В ведомстве добавили, что количество задержанных на «марше пенсионеров» уточняется.

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