Под плавающие проценты и на 10 лет: ЕФСР одобрил $500 млн кредита для Беларуси

Одобрен кредит Беларуси в 500 миллионов долларов от ЕФСР. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что руководство Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрило предоставление кредита для Беларуси, сообщило БелТА со ссылкой на Минфин России.

Как уточняется, эти полмиллиарда ЕФСР выделит из собственных средств. Одобрен кредит для Беларуси был еще 9 октября.

- Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, отрицательно влияют на экономическую активность Беларуси, создавая серьезные риски. Данный кредит позволит белорусским властям гарантировать качественную медпомощь гражданам, а также сбалансировать бюджетную политику, обеспечить устойчивость банковского сектора, - говорится в заявлении Антона Силуанова, министра финансов России.

Кроме того, в Минфине напомнили, что, кроме заемных средств ЕФСР, Беларусь еще ожидает кредитный миллиард от России. Эти средства перечислят двумя траншами по полмиллиарда: половину в 2020 году, а затем еще столько же в 2021-м.

Кредиты Беларуси предоставляются Россией на следующих условиях: плавающая кредитная ставка (Прим.: будет определяться как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на 7 лет) и со сроком выплат по кредиту до 10 лет, с льготным периодом на 5 лет.

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