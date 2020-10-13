МИД Литвы: Еще шесть литовских дипломатов покидают Беларусь

Чтобы остановить прерывания дипконтактов Литва пошла на условия белорусской стороны. Фото: pixabay.com.

О том, что Литва отзывает еще шесть своих дипломатов из Беларуси, пишет ресурс Delfi со ссылкой на Расу Якилайтене, пресс-секретаря главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса.

По информации литовского дипведомства, оказался недостаточным отзыв пяти литовских дипломатов из Беларуси - компромисс достигнут не был.

- Наше компромиссное предложение МИД Беларуси не учел, и в порядке ультиматума было потребовано уменьшить количество дипломатов в Беларуси. Когда мы высказали несогласие, то литовских дипломатов, работающих в Беларуси, хотели объявить персонами нон грата. А это крайне усложнило бы возможность наших коллег работать в будущем. Поэтому, учитывая вынесенные нам ультиматумы, МИД отозвал еще шесть дипломатов их Беларуси, чтобы каким-то образом остановить этот процесс ограничения дипконтактов, - прокомментировала Якилайтене.

Также в заявление говорится, что, невзирая на то, что Литва добровольно согласилась отозвать своих дипломатов, такие действия белорусской дипломатии воспринимает как недружественные.

- На Совете иностранных дел Евросоюза 12 октября было принято совместное решение о начале процесса расширения санкционного списка в отношении белорусских властей. В список решено включить еще несколько десятков белорусских чиновников, в том числе и самого Александра Лукашенко, - пояснила представитель литовского МИДа.

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