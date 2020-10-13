Глава Росатома: Готов лично провести экскурсию для руководства Литвы по БелАЭС

Глава Росатома заверил в безопасности строящейся в Островце АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О готовности провести личную экскурсию для властей Литвы по АЭС, как в Беларуси, так и в России, глава Росавтома Алексей Лихачев рассказал в эфире Первого канала в программе «Познер», пишет ТАСС.

- Я готов лично провести экскурсию для руководства страны (Прим.: Литвы) как по нашим блокам, так и по белорусскому, - ответил Лихачев на обвинения литовской стороны в том, что, по их мнению, строительство АЭС в Беларуси велось с нарушениями международных стандартов и требований безопасности.

Далее глава Росатома заверил, что станцию в Беларуси строят «исключительно под контролем МАГАТЭ, Евратома, с учетом всех стандартов и регламентов безопасности".

- Станция в Беларуси строится Росатомом как референтная станция, как тиражирование двух станций в Ленинградской области - ЛАЭС-1, ЛАЭС-2, новые блоки. Это проверенный апробированный вариант, - уточнил Лихачев.

Также гендиректор российской госкорпорации заметил, что Литва только озвучивала претензии, при этом не обращаясь ни к России, ни к Беларуси за разъяснениями и диалогом на тему безопасности.

- Думаю, то, что делает правительство Литвы, это просто оправдывается перед своим населением из-за того, что сами когда-то вывели (Прим.: из эксплуатации) лучшую в свои времена АЭС в мире. И страна из нетто-экспортера стала импортером, покупающим по высоким ставкам 65 процентов электроэнергии, - заметил Лихачев.

Напомним, с 7 по 20 августа на Островецкой АЭС прошла загрузка топлива в реактор первого энергоблока. Сейчас на данном блоке продолжается этап физического пуска. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на четвертый квартал 2020 года. Второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию уже в 2022 году.

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