Второй раз заболела коронавирусом и умерла: В Нидерландах зарегистрирована первая смерть после повторного COVID-19

Медики сообщают: исследование повторного инфицирование коронавирусом усложнено из-за огромных объемов работы во время пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что в мире зарегистрирован первый случай смерти после повторного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ресурс BNO News по информации научных данных, опубликованных в Oxford University Press.

Сообщается, что умершая в Нидерландах 89-летняя пациентка страдала еще от макроглобулинемии Вальденстрема - редкой формы лимфомы, поддающейся лечению, но неизлечимой.

В больницу пенсионерка в первый раз поступила с температурой и сильным кашлем. Тест на коронавирус был положительным. Она находилась в стационаре 5 дней, затем практически все симптомы, кроме усталости, исчезли и ее выписали домой.

Через два месяца у женщины вновь появилась лихорадка, к которой добавились одышка и кашель. За двое суток перед тем, как у нее ухудшилось самочувствие, она приступила к очередному курсу химиотерапии. Ее снова госпитализировали.

В больнице пациентке вновь сделали тест на коронавирус, он опять оказался положительным. В лаборатории сравнили оба теста пациентки, и оказалось, что они отличаются по генетическому составу вируса, то есть это повторное инфицирование. Спустя 8 дней после повторной госпитализации женщина скончалась в больнице.

До этого официально подтверждались только 23 случая повторного заражения ковидом в мире. Но во всех предыдущих случаях пациенты выздоравливали. Однако утоняется, что исследования реинфекций SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, ограничены из-за объема работы.

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