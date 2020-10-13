В пункте пропуска на границе с Литвой с 15 октября начнут ремонт дороги. Посмотрите, как ехать, чтобы не застрять

На границе с ЕС могут быть затруднения на въезд из-за ремонта асфальта. Фото: ГПК.

Пресс-служба Государственного погранкомитета предупредила в официальном телеграм-канале о проведении ремонтных работ в Каменном Логе.

Планируется, что ремонт дорожного покрытия на госгранице с Литвой начнут с четверга, 15 октября. Работать дорожные службы будут на участке между пунктами пропуска Каменный Лог и Мядининкай.

- В связи с этим возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях, - пояснили в ГПК.

В комитете попросили автовладельцев и перевозчиков планировать маршруты с учетом данной информации.

Кроме того, продолжается затруднение выезда в страны ЕС из Беларуси. В литовском направлении постоянные очереди из фур.

Непростая ситуация на границе и на 8 утра 13 октября. На выезд в Латвию в пунктах пропуска стоят более 230 грузовиков, в Литву ожидают въезд около 400 фур, в сторону Польши очереди из более чем 150 большегрузов.

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