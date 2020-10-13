Виктора Бабарико продолжат держать под стражей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В понедельник, 12 октября, столичный городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Напомним, 21 сентября сроки расследования дела Белгазпромбанка были продлены. 29 сентября адвокаты политика через КГБ направили жалобу на продление ему срока содержания под стражей. Но меру пресечения для Виктора Бабарико оставили прежней.

- Заседание в Мингорсуде состоялось, жалобу защиты отклонили, Виктор Дмитриевич остается под стражей, - говорится в сообщении политика в Твиттере.