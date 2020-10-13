«Вас определили в группу тестирования вакцины от коронавируса. Явка 15 октября»: белорусов по e-mail зовут в добровольцы. Минздрав говорит, это фейк

Минздрав предупредил, что не имеет отношения к рассылке о "добровольно принудительном" вакцинировании российской вакциной "Спутник V". Фотоколлаж: Минздрав. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последнее время электронные ящики белорусов атаковала спам-рассылка о якобы испытаниях российской вакцины от коронавируса. Пресс-служба Минздрава в телеграм-канале предупредила, что данные письма - фейк.

Сообщения о вакцинации с угрозами приходят белорусам с электронного адреса «info.belcmt.by@mail.ru», который не принадлежит Минздраву.

В тексте письма сначала добродушно заявляется: «Вас определили в группу тестирования вакцины от коронавируса», якобы приглашая добровольцев от белорусского Минздрава в согласовании с Минздравом России. Еще заявляется, что «вакцина «Спутник V» совершенно безопасна и полезна для здоровья». Далее авторы указывают фейковые дату и время явки - 15 октября в 16.00 - и адрес в Минске. Но затем опускаются до угроз: «В случае неявки будут применены меры принуждения».

В Минздраве поясняют, информация неверна, а рассылка не имеет отношения к ведомству.

- Сообщения рассылают мошенники. Сотрудники Минздрава и подведомственных организаций не осуществляют рассылку указанной информации, - прокомментировали в Минздраве.

Также в ведомстве пояснили, что в клинических испытаниях в Беларуси участвуют только добровольцы, прошедшие внушительное количество предварительных обследований.

- Перед участием в клинических испытаниях гражданин подписывает информированное согласие (на вакцинирование. - Ред.), и такие вопросы не решаются по электронной почте, - резюмировали в Минздраве.

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