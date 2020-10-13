В Минске задержали второго сына мэра Витебска. Фото: скрин видео.

Ранее мы писали о задержании на акциях протеста сына председателя Витебского облисполкома Вадима Зарянкина - Филиппа Зарянкина. Мужчина отсидел 13 суток. 12 октября стало известно о том, что теперь задержан и второй сын витебского мэра - Вадимир Зарянкин.

О задержании брата в Фейсбуке сообщил Филипп Зарянкин. По его словам, Вадимиру разбили машину, а самого его забрали в Советское РУВД. Как сообщается, Зарянкин ехал в магазин, когда силовики начали зачистку района. Он попытался уехать от опасности, но зацепил другую машину. В итоге больше десятка силовиков задержали и Зарянкина, и водителя второй машины.