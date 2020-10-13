Домрачева высказалась о жестком задержании брата: «Мой публичный гнев не решит общественных проблем»

Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию с задержанием и избиением своего брата в Минске. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как в Минске 11 октября жестко задержали и избили брата Дарьи Домрачевой. На третьи сутки после эпизода с задержанием именитая биатлонистка публично прокомментировала ситуацию.

Свой комментарий Дарья Домрачева опубликовала на странице в Фейсбуке. А до этого пользователи в различных соцсетях призывали ее прекратить хранить молчание.

- Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет, - пояснила биатлонистка свою паузу до комментирования ситуации.

И продолжила:

- Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в горячих местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы, - не стала Домрачева отрицать неоправданную жестокость на улицах.

Но завершила выступление довольно неопределенно:

- Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели - справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?

Пользователи в сети встретили такую публикацию недовольно, посчитав ее слишком компромиссной и дипломатичной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не люблю прикрываться именем сестры. Кого-то могут бить, а кого-то нет?»: брат Домрачевой Никита - об избиении силовиками.

38-летнего брата знаменитой Дарьи Домрачевой в воскресенье в центре Минска избили дубинками люди в форме. У Никиты гематомы, зашитые раны на голове. Расспросили, что он планирует делать в связи с нападением (подробности).

Брат Домрачевой, актер театра, известный хирург: кого задержали на воскресной акции протеста.

Всего в этот день задержали 713 человек, 570 из них сейчас за решеткой (подробности).

В Минске задержали второго сына мэра Витебска.

Во время задержания силовики разбили ему машину (подробности).