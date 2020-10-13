О включении отопления в конкретном доме сообщит чат-бот ЖКХ. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Отопительный сезон в Минске начался в понедельник, 12 октября, с включения отопления в социальных объектах. Сегодня, 13 октября, тепло начинает поступать в жилфонд. Весь его планируется подключить в 3-дневный срок, еще 10 дней отводится на регулировку и развоздушивание отопительных систем.

Для удобства белорусов ЖКХ запустил в Телеграме чат-бот «Моя Республика» 115.бел. В специальном окошке чата можно вбить свой адрес и узнать, когда именно потеплеют ваши батареи. По словам директора КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максима Бардовича, чат-бот создали для удобства белорусов. Он работает с 9 октября и призван информировать обо всех работах, влияющих на получение потребителями услуг ЖКХ.