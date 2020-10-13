Выпил с коллегой во время обеда, а потом запустил дробилку: СК о гибели на производстве в Барановичах

Во время обеденного перерыва мужчины вместе пили алкоголь, а затем второй запустил горный агрегат и засыпал коллегу грудой песка. Фото: СК.

О том, что в гибели коллеги подозревают жителя Барановичей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ЧП на производстве произошло на одном из предприятий в райцентре на Брестчине еще 2 августа. В тот день оператор пульта управления запустил дробилку, не убедившись, что это безопасно. В итоге его 38-летнего коллегу засыпало песком, он погиб.

- В ходе следствия установлено, что подозреваемый находился на рабочем месте в алкогольном опьянении. По его словам, алкоголь он выпил вместе с погибшим коллегой во время перерыва на обед. Затем, находясь в опьянении, забыл, что коллега под дробилкой, и запустил агрегат, - рассказали в СК.

Действия подозреваемого СК квалифицировал по части 2 статьи 303 УК Беларуси (нарушение правил эксплуатации машин при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). До суда мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении дома.

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