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Колесникову звали на встречу с Лукашенко, но она отказалась: Хватит, меня уже повозили по Беларуси - в изоляторе в Жодино мне спокойней

Адвокат задержанной Марии Колесниковой рассказал, почему ее не было на встрече Лукашенко в СИЗО КГБ с Бабарико, Тихановским и представителями Координационного совета
Надежда БУТОВИЧ
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Мария Колесникова отказалась поехать на встречу в СИЗО КГБ с Лукашенко.

Мария Колесникова отказалась поехать на встречу в СИЗО КГБ с Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что обсуждалось на встрече Лукашенко в СИЗО с заключенными политактивистами. Некоторые подробности раскрыл журналистам адвокат задержанного политтехнолога Шклярова.

Как оказалось, на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ могла быть и Мария Колесникова, но она отказалась туда поехать. Это в эфире «Эхо Москвы» рассказал ее адвокат Александр Пыльченко.

Своему защитнику Колесникова рассказала, что накануне встречи в пятницу, 9 октября, в изолятор в Жодино, где она находится, приехали «двое миловидных мужчин». Они, не представляясь, спросили, не хочет ли она пообщаться с Лукашенко.

- Мария сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить. Сейчас все в тюрьме или выдворены из страны (члены президиума Координационного совета. - Ред.). К тому же, по ее словам, она заявила возможным силовикам, что они не представились и что «хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток, когда я не знала, где нахожусь». Еще она поставила что-то вроде ультиматума: что готова ехать, когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, - уточнил юрист.

Таким образом, по словам Пыльченко, Колесникова сказала, что в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми.

Еще приглашавшие Колесникову на разговор с Лукашенко спросили ее, каким она видит свое будущее. И она ответила, что по-разному: от 5 лет заключения (до новых выборов. - Ред.) до 1,5 года - обычного срока в Беларуси для политзаключенных, но и не исключает третий вариант, когда «все изменится в любую секунду».

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