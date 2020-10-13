Лукашенко уехал проверять, как копают картошку по современным технологиям

Лукашенко уехал проверять, как капают картошку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

13 октября Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Толочинский район Витебской области. Там же он посетит Толочинский консервный завод.

- …Ознакомится с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Лукашенко также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране, в Витебской области и Толочинском районе в частности, - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Надо отметить, выезды в поля всегда привлекают к себе внимание из-за традиционных выступлений Лукашенко перед рабочим коллективом.

По крайней мере, сегодня многие надеются услышать подробности общения Лукашенко с заключенными политиками, к которым он ходил в СИЗО КГБ 10 октября.