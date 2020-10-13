Ночью 16 октября в Беларуси могут не работать банковские карты

Расплатиться "пластиком" 16 октября может быть проблематично. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что карты некоторых белорусских банков могут оказаться «заблокированными» в ночь на пятницу, 16 октября, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Банковского процессингового центра.

Сообщается, что сбой в работе пластика может быть вызван технологическими работами на аппаратно-программном комплексе.

- Перерывы в обслуживании держателей банковских карточек возможны на краткосрочные периоды с 3.20 до 6.30, - пояснили в БПЦ.

В это время возможные сбои также могут произойти при оплате по карте в сетях торговых организаций или сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.

Уточняется, что всего в Беларуси Банковским процессинговым центром обслуживается свыше 9 миллионов карт, подключены более 88 тысяч торговых и сервисных организаций, свыше 134 тысяч терминалов и почти 2,5 тысячи банкоматов и столько же инфокиосков.

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